Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неожиданных планах Дональда Трампа на Крым

Дональд Трамп грезит превратить Крым в элитный курорт мирового уровня. Намерения главы Белого дома на платформе Substack раскрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Источник: Life.ru

По его словам, у президента США есть далеко идущие планы по снятию антироссийских санкций и налаживанию отношений с Владимиром Путиным. Вложения в Крым и Донбасс являются их частью.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнёрства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — отметил Херш.

Ранее Трамп назвал одну причину, почему мировые державы должны вести дела с Россией. У этой страны самая большая и ценная территория, объяснил глава Белого дома.