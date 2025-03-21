Сербия попросила Россию о помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских следователей к расследованию событий, произошедших во время мартовских протестов в Белграде.
Вучевич призвал Москву оказать помощь в выяснении обстоятельств использования так называемой звуковой пушки на демонстрации, состоявшейся 15 марта.
Он подчеркнул важность совместного расследования для установления всех деталей инцидента и обеспечения справедливости.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти с поста главы государства, если докажут якобы произошедший случай использования правоохранительными ведомствами страны «звуковой пушки» на акции протеста 15 марта.