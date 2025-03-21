Аэропорт Хитроу в Лондоне сообщил о временном закрытии

Хитроу — крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic. По данным туристической компании OAG, Хитроу был вторым по загруженности международным аэропортом в мире в 2024 году после Дубая.