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Аэропорт Хитроу в Лондоне сообщил о временном закрытии

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Руководство лондонского аэропорта Хитроу сообщило о временном — до полуночи — прекращении его работы из-за пожара на электрической подстанции.

Источник: AP 2024

«Из-за пожара на электроподстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности пассажиров и коллег Хитроу будет закрыт 21 марта до 23:59 (02:59 мск 22 марта — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении на странице аэропорта в X.

Согласно заявлению представителя аэропорта, пожарные оперативно отреагировали на аварию, однако пока нет ясности относительно того, когда будет «надежно восстановлена подача электроэнергии». Он не исключил значительных перебоев в работе воздушных ворот в ближайшие дни.

Лондонские пожарные проинформировали, что при тушении огня в Хейсе на западе британской столицы в качестве меры предосторожности были эвакуированы около 150 человек.

По данным Евроконтроля, управляющего воздушным движением по всей Европе, вследствие отключения электроэнергии в Хитроу самолеты перенаправляют в другие аэропорты, в том числе в Париже и Ирландии. Всего должны быть перенаправлены 120 самолетов.

Хитроу — крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic. По данным туристической компании OAG, Хитроу был вторым по загруженности международным аэропортом в мире в 2024 году после Дубая.