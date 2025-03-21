Херш утверждает, что Трамп намерен снять санкции с РФ

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены экономических санкций против России.
По словам журналиста, о соответствующих планах американского лидера ему сообщил высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
Херш подчеркнул, что Трамп также стремится углубить партнерство с Россией для превращения Крыма в международный курорт. Кроме того, аналогичные меры могут быть предприняты и в Донбассе.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп поручил пересмотреть санкционную политику.