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Херш утверждает, что Трамп намерен снять санкции с РФ

Трамп также стремится сотрудничать с Россией для превращения Крыма в международный курорт.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены экономических санкций против России.

По словам журналиста, о соответствующих планах американского лидера ему сообщил высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Херш подчеркнул, что Трамп также стремится углубить партнерство с Россией для превращения Крыма в международный курорт. Кроме того, аналогичные меры могут быть предприняты и в Донбассе.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп поручил пересмотреть санкционную политику.