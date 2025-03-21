Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде

Представители Министерства иностранных дел России не войдут в состав российской делегации на консультациях с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, с российской стороны в переговорах примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры по Украине пройдут в столице Саудовской Аравии. Это решение было согласовано после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.
Он также выразил надежду, что предстоящие консультации с американской делегацией, о которых стало известно накануне, будут достаточно продуктивными.
В ходе двухчасового разговора лидеры обсудили ряд вопросов, включая возможность взаимного отказа от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Владимир Путин поддержал эту идею и дал соответствующие поручения военным. Также стороны договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Черном море и достижению постоянного мира.
Вооруженные силы (ВС) России после получения приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины сбили семь своих уже запущенных дронов.
Напомним, делегации России и США провели первую встречу в Эр-Рияде 18 февраля, ее продолжительность составила 4,5 часа. В ходе диалога стороны обсудили восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона и взаимоуважительного диалога между странами, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Тогда российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От американской стороны напротив них за столом находились помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедшие накануне переговоры в Эр-Рияде были «не рядовой встречей», поскольку контакты между двумя странами фактически отсутствовали на протяжении долгого времени. По ее словам, предыдущая администрация США устраивала «футбол», когда речь заходила о дипломатических вопросах.