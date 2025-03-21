Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде

В ходе двухчасового разговора лидеры обсудили ряд вопросов, включая возможность взаимного отказа от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Владимир Путин поддержал эту идею и дал соответствующие поручения военным. Также стороны договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Черном море и достижению постоянного мира.