Как Сергей Лавров обворожил всех в ООН: воспоминания французской журналистки

«В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — отметила Лаварен.
Французская журналистка отметила, что она и ее коллеги приходили болеть за Сергея Лаврова во время футбольного матча, в котором он принимал участие, несмотря на то, что никто из девушек не интересовался футболом.
«Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали “вперед, Сергей!”», — рассказала Лаварен.
По словам Лаварен, харизматичным и привлекательным в Сергее Лаврове ей тогда казалось даже пристрастие того к курению.
Напомним, у главы российской дипломатии Сергея Лаврова — юбилей, 75-й день рождения.
Все о Сергее Лаврове читайте здесь на KP.RU.