Как Сергей Лавров обворожил всех в ООН: воспоминания французской журналистки

Журналистки разных стран были готовы на все, чтобы оказаться в первых рядах во время пресс-конференций, в которых принимал участие глава российского МИД Сергей Лавров, когда тот работал постпредом РФ при ООН. Такими впечатлениями поделилась с РИА Новости журналистка из Франции Селия дэ Лаварен.