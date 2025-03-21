Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Миллеровском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об инциденте в своем Telegram-канале, отметив, что угрозу удалось нейтрализовать без последствий на земле.
По оперативной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности, который продолжался в течение четырех часов.
Между тем число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс в Саратовской области выросло до десяти.