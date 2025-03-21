Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Источник: Аргументы и факты

В Миллеровском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об инциденте в своем Telegram-канале, отметив, что угрозу удалось нейтрализовать без последствий на земле.

По оперативной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности, который продолжался в течение четырех часов.

Между тем число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс в Саратовской области выросло до десяти.