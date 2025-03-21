«Такой, зараза, горячий»: Деревенский петух спас жизнь замерзающему российскому бойцу на Курщине

По словам Грузина, эта история произошла ещё в ноябре, когда он засел в укрытии в селе Обуховка, прячась от противника с тепловизорами. В то время на Курщине стояли морозы.
«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: “Ку-ку-ку”, — чё-то звук какой-то. Я ещё раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я без петуха», — признался боец теробороны.
А ранее российские врачи сумели спасти жизнь бойцу со смертельным ранением, проведя операцию на открытом сердце прямо в полевом госпитале. Медлить было нельзя, так как счёт шёл на минуты.