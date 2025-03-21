«Такой, зараза, горячий»: Деревенский петух спас жизнь замерзающему российскому бойцу на Курщине

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: “Ку-ку-ку”, — чё-то звук какой-то. Я ещё раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я без петуха», — признался боец теробороны.