Лукашенко поздравил Президента и граждан Ирана с Наврузом

«Этот праздник символизирует не только обновление жизни, но и нерушимость традиций, народное единство и всеобщее стремление к миру и процветанию, вдохновляет людей на добрые дела и начинания», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Иран работают над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами и созданием благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества.
«Рассчитываю на Ваше личное содействие обеспечению высокой динамики контактов на всех уровнях — государственном, правительственном, парламентском, ведомственном и по линии деловых кругов», — отметил Президент.
Глава государства пожелал Президенту Ирана крепкого здоровья и плодотворной деятельности. «Пусть Навруз принесет новые возможности и успехи всем иранцам», — подчеркнул белорусский лидер.