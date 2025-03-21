Лукашенко поздравил Президента и граждан Ирана с Наврузом

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и граждан этой страны по случаю Навруза и нового 1404 года по иранскому календарю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.