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Лукашенко поздравил Президента и граждан Ирана с Наврузом

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и граждан этой страны по случаю Навруза и нового 1404 года по иранскому календарю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Этот праздник символизирует не только обновление жизни, но и нерушимость традиций, народное единство и всеобщее стремление к миру и процветанию, вдохновляет людей на добрые дела и начинания», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Иран работают над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами и созданием благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Рассчитываю на Ваше личное содействие обеспечению высокой динамики контактов на всех уровнях — государственном, правительственном, парламентском, ведомственном и по линии деловых кругов», — отметил Президент.

Глава государства пожелал Президенту Ирана крепкого здоровья и плодотворной деятельности. «Пусть Навруз принесет новые возможности и успехи всем иранцам», — подчеркнул белорусский лидер.