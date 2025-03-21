Лукашенко поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 75-летием

«Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот — Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира», — говорится в поздравлении.