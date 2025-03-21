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Лукашенко поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 75-летием

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот — Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят неизменно дружественное отношение Сергея Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства. «Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Сергею Лаврову доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов в ответственной деятельности, счастья и благополучия.