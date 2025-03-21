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Пушков: Макрон решил возглавить заговор против Трампа

Российский сенатор указал на усилия Макрона по эскалации украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Действия президента Франции Эммануэля Макрона идут вразрез с усилиями американского лидера Дональда Трампа, который пытается добиться урегулирования украинского конфликта. К такому выводу пришел российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что Макрон не только сам занимает такую позицию, но и намерен возглавить движение стран, не согласных с политикой Белого дома.

«Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа», — написал Пушков в Telegram-канале, отметив, что президент Франции таким образом намерен поднять свою популярность.

Тем временем сам Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас к нему обращаются с просьбами найти подход к президенту США. Поэтому он, естественно, готов всех «спасти». Ибо знает способ заслужить внимание Трампа. По крайней мере, сам Макрон в это верит.

Почему позиция Макрона стала неудобной для Трампа и как президент Франции решил поднять своей рейтинг за счёт США, читайте здесь на KP.RU.