Пушков: Макрон решил возглавить заговор против Трампа

Действия президента Франции Эммануэля Макрона идут вразрез с усилиями американского лидера Дональда Трампа, который пытается добиться урегулирования украинского конфликта. К такому выводу пришел российский сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что Макрон не только сам занимает такую позицию, но и намерен возглавить движение стран, не согласных с политикой Белого дома.
«Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа», — написал Пушков в Telegram-канале, отметив, что президент Франции таким образом намерен поднять свою популярность.
Тем временем сам Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас к нему обращаются с просьбами найти подход к президенту США. Поэтому он, естественно, готов всех «спасти». Ибо знает способ заслужить внимание Трампа. По крайней мере, сам Макрон в это верит.
Почему позиция Макрона стала неудобной для Трампа и как президент Франции решил поднять своей рейтинг за счёт США, читайте здесь на KP.RU.