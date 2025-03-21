Пушков: Макрон решил возглавить заговор против Трампа

Тем временем сам Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас к нему обращаются с просьбами найти подход к президенту США. Поэтому он, естественно, готов всех «спасти». Ибо знает способ заслужить внимание Трампа. По крайней мере, сам Макрон в это верит.