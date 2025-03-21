Постпред России вспомнил советский анекдот, говоря о политике Европы

Напомним, министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания и Евросоюз ведут переговоры для ускорения поставок оружия на Украину из-за возможного соглашения о полном прекращении огня. «Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, но мы получаем мир через силу, а это означает, что Украина должна быть в максимально сильном положении», — указал он.