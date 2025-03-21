Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления лидеров европейских стран о подходе к украинскому конфликту под названием «мир через силу». Он сравнил их риторику с советским анекдотом.
Ульянов отметил, что такие воинственные заявления и угрозы рискованных действий со стороны европейских лидеров вызывают недоумение.
«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал постпред в Telegram.
Напомним, министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания и Евросоюз ведут переговоры для ускорения поставок оружия на Украину из-за возможного соглашения о полном прекращении огня. «Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, но мы получаем мир через силу, а это означает, что Украина должна быть в максимально сильном положении», — указал он.
Прежде лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили готовность продолжить санкционное давление на Россию и сохранить замороженными активы РФ. Это решение закреплено в итоговом документе саммита ЕС, который прошел 20 марта 2025 года.
Параллельно страны Запада начали обсуждать детали отправки миротворческих войск на территорию Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достигнуто согласие о переходе к операционной фазе. Это решение было озвучено по итогам онлайн-саммита мировых лидеров по поддержке Украины.
Согласно информации агентства Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность размещения на Украине не только сухопутных войск, но также авиации и флота стран ЕС. Предварительный план, разработанный рядом государств Евросоюза, предполагает, что миротворческие силы из Франции и Великобритании будут размещены в городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал эти инициативы, заявив, что предложения о вводе миротворцев выглядят как попытка спасти остатки украинских властей. Он подчеркнул, что миротворцы будут охранять режим, который принял законы, направленные против русской культуры, языка, СМИ и православной церкви. Лавров отметил, что сначала необходимо прекратить такую практику, иначе инициативы выглядят как защита киевского режима от народного гнева.