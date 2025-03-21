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Глава агентства по развитию предпринимательства возглавила краевое минагро

И. о. министра агропромышленного комплекса Пермского края назначена Анна Быкова, ранее возглавлявшая краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства.

Источник: Соцсети

«Сегодня я завершаю свою работу в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства и с завтрашнего дня приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса, — сообщила госпожа Быкова на своей странице в соцсети. — Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за оказанное доверие и поддержку».

Прежний глава краевого минагро Павел Носков покинул должность по собственному желанию.

Анна Быкова окончила в 2006 году Высшую школу экономики в Перми и защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства она возглавила в 2021 году.