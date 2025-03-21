Глава агентства по развитию предпринимательства возглавила краевое минагро

«Сегодня я завершаю свою работу в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства и с завтрашнего дня приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса, — сообщила госпожа Быкова на своей странице в соцсети. — Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за оказанное доверие и поддержку».