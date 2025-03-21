Лукашенко назвал главу МИД Лаврова символом российской дипломатии

Глава государства акцентировал внимание, что в условиях беспрецедентной международной напряженности Лавров успешно отстаивает национальные интересы, активно содействует формированию более справедливого многополярного мира. Он также добавил, что в Беларуси высоко ценят неизменно дружественное отношения министра иностранных дел России к Беларуси, а также его усилия, связанные с развитие стратегического партнерства между двумя странами, укреплению Союзного государства.