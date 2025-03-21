Лукашенко назвал главу МИД Лаврова символом российской дипломатии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 75-летием и назвал его символом российской дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении заметил, что Лавров является опытнейшим дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, который посвятил всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот. Президент Беларуси подчеркнул, что глава МИД России по праву стал символом российской дипломатии.
Глава государства акцентировал внимание, что в условиях беспрецедентной международной напряженности Лавров успешно отстаивает национальные интересы, активно содействует формированию более справедливого многополярного мира. Он также добавил, что в Беларуси высоко ценят неизменно дружественное отношения министра иностранных дел России к Беларуси, а также его усилия, связанные с развитие стратегического партнерства между двумя странами, укреплению Союзного государства.
— Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов, — заявил президент Беларуси.
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Тем временем президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение об отсрочке по кредитам для Беларуси до 2036 года.
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