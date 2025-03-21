Матвиенко: Лавров олицетворяет внешнюю политику России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием.
Она отметила, что Лавров прошёл все ступени службы, и уже более 20 лет в буквальном смысле олицетворяет российскую внешнюю политику. Его позиция всегда отличается абсолютной ясностью и неподражаемым стилем. Поздравление главы СФ опубликовано в официальном Telegram-канале Совета Федерации.
Матвиенко также заявила, что Лавров имеет прекрасное чувство юмора и может мгновенно ответить точным словом.
«Некоторые эпизоды с его умением подобрать то самое единственное точное подходящее русское слово стали уже легендарными, сделали его популярным в народе, причём не только у нас», — рассказала Матвиенко.
Она также указала, что в ходе опросов по всему миру министр иностранных дел России Сергей Лавров стал бы самым популярным дипломатом. Он пользуется авторитетом среди коллег и глав даже недружественных стран.
Лавров имеет способность держать в голове всю огромную международную повестку в её развитии, и это поразительно, считает Матвиенко.
«И в каждый момент абсолютно точно оценивать её в системе координат российских интересов. Это же, как всем понятно, просто невероятный объем информации, какой-то суперкомпьютер прямо», — указала она.
Матвиенко считает, что России очень повезло с министром иностранных дел. Именно также человек и должен находиться во главе МИД великой страны.
«Хочу искренне пожелать ему и доброго здоровья, и душевных сил, чтобы его мудрость, энергия и опыт ещё долгие годы служили на благо нашей Родины», — резюмировала спикер Совфеда.
Ранее Лаврова поздравили ряд деятелей культуры, спорта и науки, продекламировав стихотворение «Посольский приказ».