Матвиенко: Лавров олицетворяет внешнюю политику России

Она отметила, что Лавров прошёл все ступени службы, и уже более 20 лет в буквальном смысле олицетворяет российскую внешнюю политику. Его позиция всегда отличается абсолютной ясностью и неподражаемым стилем. Поздравление главы СФ опубликовано в официальном Telegram-канале Совета Федерации.