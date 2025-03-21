FT: на Западе думают о патрулировании неба вместо отправки войск на Украину

Как считает старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг, смена тематики переговоров указывает на отсутствие у британских ВС возможностей разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования.