FT: на Западе думают о патрулировании неба вместо отправки войск на Украину

Входящие в «Коалицию желающих» западные страны переключились на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск, пишет Financial Times.
Как считает старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг, смена тематики переговоров указывает на отсутствие у британских ВС возможностей разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования.
Ранее сообщалось, что 27 марта в Париже пройдет саммит, посвященный созданию «коалиции желающих» по Украине.
Британский премьер Кир Стармер заявлял, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными за счет переговоров РФ и США.
По данным Bloomberg, военное присутствие Евросоюза на Украине предполагает, в том числе, использование флота и авиации.