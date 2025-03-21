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FT: на Западе думают о патрулировании неба вместо отправки войск на Украину

Входящие в «Коалицию желающих» западные страны задумались о патрулировании воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины.

Входящие в «Коалицию желающих» западные страны переключились на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск, пишет Financial Times.

Как считает старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг, смена тематики переговоров указывает на отсутствие у британских ВС возможностей разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Париже пройдет саммит, посвященный созданию «коалиции желающих» по Украине.

Британский премьер Кир Стармер заявлял, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными за счет переговоров РФ и США.

По данным Bloomberg, военное присутствие Евросоюза на Украине предполагает, в том числе, использование флота и авиации.