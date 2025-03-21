В Челябинске за запуск фейерверков в мае и сентябре готовы заплатить почти 7 млн рублей

Победитель торгов должен будет провести три фейерверка во время праздничных мероприятий, посвящённых присвоению Челябинску звания «Города трудовой доблести» 1 мая, Дню Победы 9 мая и Дню города в сентябре.
Салюты будут запускать на набережной реки Миасс в 22:00.
В день присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» фейерверк должен продлиться не менее 10 минут, на День Победы — не менее 15 минут, а на День города — не менее 12 минут.
— Фейерверк должен быть панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м), непрерывным (время между выстрелами фейерверка — не более 3 секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов, — говорится в документации.
После проведения салютов подрядчику предстоит убрать территорию.
Сейчас идёт приём заявок от подрядчиков, победителя выберут 10 апреля.
Напомним, в прошлом году администрация Челябинска отменила праздничный салют на День города. Также не состоялось шоу дронов.