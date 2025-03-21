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Британское командование обсудило отправку истребителей Typhoon на Украину

Командование Великобритании рассматривает возможность отправки на Украину боевой авиации для защиты наземных войск с воздуха, рассказали журналисты Telegraph.

Источник: Аргументы и факты

В четверг, 21 марта, на заседании постоянного объединенного штаба (PJHQ), ответственного за планирование и управление всеми зарубежными военными операциями Великобритании, обсуждалась возможность отправки британских истребителей Typhoon на Украину для защиты наземных войск с воздуха. Об этом рассказала газета Telegraph.

Высокопоставленный представитель ВВС Великобритании сообщил изданию, что на встрече обсуждался вопрос о предоставлении авиационной поддержки, поскольку в случае развертывания британских войск на Украине им «потребуется защита с воздуха».

«Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие», — уточнил источник.

По его словам, британские ВВС могли бы предоставить Киеву американские F-35, либо истребители Typhoon.

Ранее издание Wtopnews сообщало, что старшие офицеры Европы в четверг обсудили отправку миротворцев на Украину.