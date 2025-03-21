Британское командование обсудило отправку истребителей Typhoon на Украину

В четверг, 21 марта, на заседании постоянного объединенного штаба (PJHQ), ответственного за планирование и управление всеми зарубежными военными операциями Великобритании, обсуждалась возможность отправки британских истребителей Typhoon на Украину для защиты наземных войск с воздуха. Об этом рассказала газета Telegraph.
Высокопоставленный представитель ВВС Великобритании сообщил изданию, что на встрече обсуждался вопрос о предоставлении авиационной поддержки, поскольку в случае развертывания британских войск на Украине им «потребуется защита с воздуха».
«Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие», — уточнил источник.
По его словам, британские ВВС могли бы предоставить Киеву американские F-35, либо истребители Typhoon.
Ранее издание Wtopnews сообщало, что старшие офицеры Европы в четверг обсудили отправку миротворцев на Украину.