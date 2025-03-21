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Радий Хабиров рассказал о старте проекта «Дом башкирской яшмы»

Глава Башкирии рассказал о запуске проекта с рабочим названием «Дом башкирской яшмы».

Источник: соцсети Радия Хабирова

В соцсетях Радий Хабиров признался — прочитал, что 20 марта является Всемирным днем счастья. Этот день стал для запуска проекта символичным. В одном из зданий на Советской площади в обозримом будущем появится музейно-выставочный комплекс, посвященный башкирской яшмы. Там будут представлены панно в технике «флорентийской мозаики».

— Нам предстоит очень долгая, кропотливая работа, на несколько лет. Признаюсь, я долго думал, начинать ли ее, — написал он. — В понедельник мы подпишем соответствующее распоряжение.

Радий Хабиров добавил, что яшма и картины из этого камня входят в культурный код республики, и выразил надежду, что комплекс станет новым центром притяжения туристов и частью сокровищницы региона.