Радий Хабиров рассказал о старте проекта «Дом башкирской яшмы»

В соцсетях Радий Хабиров признался — прочитал, что 20 марта является Всемирным днем счастья. Этот день стал для запуска проекта символичным. В одном из зданий на Советской площади в обозримом будущем появится музейно-выставочный комплекс, посвященный башкирской яшмы. Там будут представлены панно в технике «флорентийской мозаики».
— Нам предстоит очень долгая, кропотливая работа, на несколько лет. Признаюсь, я долго думал, начинать ли ее, — написал он. — В понедельник мы подпишем соответствующее распоряжение.
Радий Хабиров добавил, что яшма и картины из этого камня входят в культурный код республики, и выразил надежду, что комплекс станет новым центром притяжения туристов и частью сокровищницы региона.