Радий Хабиров рассказал о старте проекта «Дом башкирской яшмы»

В соцсетях Радий Хабиров признался — прочитал, что 20 марта является Всемирным днем счастья. Этот день стал для запуска проекта символичным. В одном из зданий на Советской площади в обозримом будущем появится музейно-выставочный комплекс, посвященный башкирской яшмы. Там будут представлены панно в технике «флорентийской мозаики».