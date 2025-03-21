Алексей Текслер проверил готовность новой больницы в Миньяре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил в Миньяре готовность нового многопрофильного подразделения Ашинской районной больницы. Медучреждение строится по национальному проекту «Здравоохранение» и рассчитано на обслуживание около 8 000 жителей, включая более 1 500 детей. В больнице будут находиться детская и взрослая поликлиники, стационар, а также отделение медицинской профилактики, кабинеты узких специалистов, хирургия и стоматология.
— Потребность в новой больнице, в новых поликлиниках назрела давно, — сказал Алексей Текслер. — Здание примечательно тем, что это модульная конструкция, достаточно быстровозводимая.
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.
Завершены работы по прокладке инженерных сетей, внутренней отделке, монтажу оборудования и мебели.
Открытие запланировано на май этого года.
После осмотра больницы Алексей Текслер также посетил культурно-досуговый центр в Миньяре. Он был открыт по поручению губернатора в прошлом году. В центре дети и взрослые занимаются хореографией, вокалом и другими видами творчества, есть спортзал. Для проведения концертов и семинаров оборудован просторный актовый зал.