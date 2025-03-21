Алексей Текслер проверил готовность новой больницы в Миньяре

После осмотра больницы Алексей Текслер также посетил культурно-досуговый центр в Миньяре. Он был открыт по поручению губернатора в прошлом году. В центре дети и взрослые занимаются хореографией, вокалом и другими видами творчества, есть спортзал. Для проведения концертов и семинаров оборудован просторный актовый зал.