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Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество

Особое внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе 2024-го.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы РУз.

«В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга и братские народы двух стран с весенним праздником Навруз, искренне пожелав мира, благополучия и процветания», — говорится в сообщении.

Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание стороны уделили реализации планов практического взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.

Они с удовлетворением отметили совместную работу в рамках Года экономической кооперации: рост объемов товарооборота, находящиеся в активной фазе проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и многих других отраслях.

Кроме того, Узбекистан и Азербайджан регулярно проводят мероприятия в рамках культурно-гуманитарного обмена.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних саммитов на высшем и высоком уровнях.