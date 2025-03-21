Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы РУз.
«В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга и братские народы двух стран с весенним праздником Навруз, искренне пожелав мира, благополучия и процветания», — говорится в сообщении.
Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание стороны уделили реализации планов практического взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.
Они с удовлетворением отметили совместную работу в рамках Года экономической кооперации: рост объемов товарооборота, находящиеся в активной фазе проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и многих других отраслях.
Кроме того, Узбекистан и Азербайджан регулярно проводят мероприятия в рамках культурно-гуманитарного обмена.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних саммитов на высшем и высоком уровнях.