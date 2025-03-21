Лаврову исполнилось 75 лет

Сергей Лавров отмечает 75-летие.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает юбилей в 75 лет. Его поздравили коллеги из ведомства.
«Наш Лавров! С Днём рождения, Сергей Викторович!» — передает telegram-канал министерства.
Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. Спустя годы, в 2004 году его назначили главой МИД РФ.