Лаврову исполнилось 75 лет

Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. Спустя годы, в 2004 году его назначили главой МИД РФ.