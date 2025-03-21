Нового атамана Окружного казачьего общества выбрали в Хабаровском крае

15 марта в Хабаровске состоялся выборный круг Окружного казачьего общества Хабаровского края, на котором был избран новый атаман. В мероприятии приняли участие 52 делегата из 70 возможных, что обеспечило необходимый кворум. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".