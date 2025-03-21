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Нового атамана Окружного казачьего общества выбрали в Хабаровском крае

Мероприятие прошло 15 марта.

Источник: Комсомольская правда

15 марта в Хабаровске состоялся выборный круг Окружного казачьего общества Хабаровского края, на котором был избран новый атаман. В мероприятии приняли участие 52 делегата из 70 возможных, что обеспечило необходимый кворум. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Заседание началось с молитвы, исполнения гимна России и минуты молчания в память о казаках, погибших на передовой. На круге присутствовали почетные гости, включая заместителя мэра Хабаровска Андрея Горшенина, представителей министерства юстиции и казачьих организаций.

Кандидатуру Константина Зыбарева на пост окружного атамана предложил временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска Тимофей Кузьмин. Он отметил заслуги Зыбарева в борьбе с браконьерством, благотворительной деятельности и активной работе в казачьем обществе. Делегаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Константин Зыбарев, ранее временно исполнявший обязанности окружного атамана, принял присягу, подтвердив верность казачьим традициям, православной вере и служению Отечеству. По традиции, нового атамана «окрестили» нагайкой, символизирующей силу и мудрость.

На круге в состав окружного общества были приняты два новых объединения: хутор «Ургальский» и станица «Ерофеевская». Оба коллектива активно занимаются военно-патриотической работой, воспитанием молодежи и сохранением казачьих традиций.

В связи с расширением общества был утвержден устав в новой редакции. Также делегаты выбрали представителей на круг Уссурийского войскового казачьего общества, который состоится осенью.