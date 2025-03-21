Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин

«Здесь можно сказать про те пошлины, которые были введены двойные в 2024 году. Агенты приднестровской экономики потеряли 13 миллионов евро на этих двойных пошлинах. Никто их почему-то не собирается возвращать, хотя по большому счету обязаны были вернуть», — сказал Красносельский.