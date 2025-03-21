Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Здесь можно сказать про те пошлины, которые были введены двойные в 2024 году. Агенты приднестровской экономики потеряли 13 миллионов евро на этих двойных пошлинах. Никто их почему-то не собирается возвращать, хотя по большому счету обязаны были вернуть», — сказал Красносельский.
Глава ПМР также сообщил, что есть проблемы и счетами в банках для приднестровских предприятий, которые создала Молдавия. «Приднестровская экономика очень сильно ощутила на себе негативное влияние газового кризиса и, по большому счёту, всех тех экономических блокад и препон, которые строит Молдова на сегодняшний день», — добавил Красносельский.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.