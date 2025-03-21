Некоторым россиянам осенью существенно повысят пенсию

«Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью — в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента», — сказал Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что соответствующие нововведения затронут как пенсионеров, которые проходили непосредственно военную службу, так и тех, кто работал в правоохранительных органах.