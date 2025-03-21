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Некоторым россиянам осенью существенно повысят пенсию

К осени проиндексирую пенсии военным пенсионерам, подчеркнул депутат Гаврилов.

Источник: РИА "Новости"

Пенсии военным пенсионерам в России будут увеличены на 4,5 процента в октябре 2025 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.

«Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью — в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента», — сказал Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что соответствующие нововведения затронут как пенсионеров, которые проходили непосредственно военную службу, так и тех, кто работал в правоохранительных органах.

Данная инициатива — часть государственной политики по поддержке военных и их семей. Например, в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ об индексации военных выплат пенсионерам на 9,5%.