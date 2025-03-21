США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT

Глава американского минэнерго Крис Райт ранее заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По словам Райта, в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. Позже Райт добавил, что на данный момент конкретных дискуссий об этом не идет.