США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине, пишет FT

«Администрация (президента США Дональда) Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву», — приводит издание слова украинских чиновников.
По их словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также, чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение США, включая украинские АЭС.
Как заявили украинские чиновники, они обеспокоены тем, что в рамках более широкой сделки по ресурсам с США Киев могут заставить пойти на невыгодные для него условия.
Как отмечает Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в переговорах с США по ресурсной сделке, администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.
Глава американского минэнерго Крис Райт ранее заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По словам Райта, в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. Позже Райт добавил, что на данный момент конкретных дискуссий об этом не идет.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.