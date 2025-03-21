Лукашенко пригласил президента Намибии в Беларусь

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил коллегу из Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и народ этой страны с Днем Независимости, сообщила пресс-служба президента республики.
По словам Лукашенко, сегодня Намибия является одной из ведущих стран Африканского континента. Президент подчеркнул заинтересованность Минска расширять сотрудничество с Виндхуком, а также отметил хороший опыт реализации проектов с Зимбабве и другими африканскими странами.
«Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», — говорится в поздравлении.
Лукашенко также пригласил Нанди-Ндаитву посетить Беларусь с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы углубления двусторонних отношений.
Глава Беларуси пожелал президенту Намибии здоровья, счастья и плодотворной деятельности, а жителям этой страны — мира и благополучия.