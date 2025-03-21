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Лукашенко пригласил президента Намибии в Беларусь

По словам президента, Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в различных отраслях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил коллегу из Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и народ этой страны с Днем Независимости, сообщила пресс-служба президента республики.

По словам Лукашенко, сегодня Намибия является одной из ведущих стран Африканского континента. Президент подчеркнул заинтересованность Минска расширять сотрудничество с Виндхуком, а также отметил хороший опыт реализации проектов с Зимбабве и другими африканскими странами.

«Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также пригласил Нанди-Ндаитву посетить Беларусь с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы углубления двусторонних отношений.

Глава Беларуси пожелал президенту Намибии здоровья, счастья и плодотворной деятельности, а жителям этой страны — мира и благополучия.