Лукашенко пригласил президента Намибии в Беларусь

По словам Лукашенко, сегодня Намибия является одной из ведущих стран Африканского континента. Президент подчеркнул заинтересованность Минска расширять сотрудничество с Виндхуком, а также отметил хороший опыт реализации проектов с Зимбабве и другими африканскими странами.