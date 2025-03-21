В Приднестровье заявили о спаде внешнеэкономической деятельности

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Спад внешнеэкономической деятельности Приднестровья за 2 месяца 2025 года составил в среднем 50%, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
За январь-февраль спад внешнеэкономической деятельности Приднестровья составил 50% в среднем. Чуть больше импорт, чуть меньше экспорт, но в среднем 50%. Это, скажем так, ощутимо для приднестровской экономики. Естественно, в результате спада внешнеэкономической деятельности падает оборот, падает рентабельность предприятий и уменьшается поступление налогов в бюджет.
Глава ПМР также отметил, что из-за энергетического кризиса приднестровские власти были вынуждены принимать определенные меры для сохранения трудовых коллективов и предприятий. «Поэтому, конечно же, мы рассчитываем на то, что все предприятия заработают и, скажем так, более-менее стабилизируются, и налоги начнут поступать в бюджет», — подытожил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.