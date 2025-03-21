Кнайсль вспомнила, как Лавров с юмором отреагировал на колкость в Австрии

По ее словам, во время совместного обеда спикер австрийского парламента «сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран».
«Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: “Мы вторгаемся в другие страны?” И Лавров отметил: “Нет, мы не вторгаемся”. На что Путин поинтересовался: “А для чего я вам тогда плачу?”» — рассказала Кнайсль «РИА Новости». По ее словам, Лавров в ответ рассмеялся.
21 марта Лаврову исполняется 75 лет.
Путин в июне 2018 года во время визита в Вену проводил переговоры с занимавшим в тот момент пост президента Александером Ван дер Белленом и экс-канцлером Себастьяном Курцем. В августе того же года российский президент посетил свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии.