Кнайсль вспомнила, как Лавров с юмором отреагировал на колкость в Австрии

«Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: “Мы вторгаемся в другие страны?” И Лавров отметил: “Нет, мы не вторгаемся”. На что Путин поинтересовался: “А для чего я вам тогда плачу?”» — рассказала Кнайсль «РИА Новости». По ее словам, Лавров в ответ рассмеялся.