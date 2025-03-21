NYT: США вряд ли смогут уничтожить хуситов в Йемене

Крупнейшие судоходные компании мира после обострения на Ближнем Востоке в октябре 2023 года, опасаясь атак хуситов, стали избегать Красного моря и предпочли более длинный маршрут в обход Африки. По данным сервиса Lloyd’s List Intelligence, если в феврале 2023 года через Баб-эль-Мандебский пролив проходило порядка 500 судов, к февралю 2024 года этот показатель сократился до 144. В феврале этого года через Красное море прошло 200 судов.