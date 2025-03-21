NYT: США вряд ли смогут уничтожить хуситов в Йемене

По мнению опрошенных изданием ближневосточных экспертов, хуситы доказали способность противостоять превосходящим силам США и не столь зависимы от Ирана, как утверждают западные политики. «Одной лишь военной операции, особенно ограниченной лишь авиаударами, вряд ли будет достаточно для окончательного поражения хуситов и полного прекращения их атак», — считает Джек Кеннеди, руководитель отдела рисков в регионе Ближнего Востока и Северной Африки аналитической компании S&P Global Market Intelligence.
Крупнейшие судоходные компании мира после обострения на Ближнем Востоке в октябре 2023 года, опасаясь атак хуситов, стали избегать Красного моря и предпочли более длинный маршрут в обход Африки. По данным сервиса Lloyd’s List Intelligence, если в феврале 2023 года через Баб-эль-Мандебский пролив проходило порядка 500 судов, к февралю 2024 года этот показатель сократился до 144. В феврале этого года через Красное море прошло 200 судов.
По информации издания, ведущие транспортные компании, такие как Maersk и Mediterranean Shipping Company (MSC), пока не планируют возвращаться на маршруты через Красное море и Суэцкий канал. Газета отмечает, что маршрут в обход Африки, несмотря на неудобства и дополнительные расходы, позволяет судоходным компаниям добиваться прибыли.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора.