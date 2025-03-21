Радий Хабиров поздравил депутатов с 30-летием Госсобрания Башкирии.

21 марта в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Государственного собрания — Курултая республики. Перед началом мероприятия руководитель региона осмотрел архивные документа из фонда Национального архива республики, в которых отражена история развития парламентаризма в Башкортостане.
Этот юбилей — важная веха в истории Башкортостана. Наш парламент был создан в сложный период становления новой России, став голосом народа, защитником его интересов, гарантом демократических преобразований. В первые годы работы депутатам пришлось в сжатые сроки закрывать законодательные пробелы, формировать правовую базу, соответствующую новым реалиям и статусу республики в составе Российской Федерации. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что законодательство Башкортостана — одно из самых эффективных в стране. Многие наши законы стали модельными для других регионов, были положены в основу федеральных правовых актов.
По его словам, созданная за 30 лет напряженной работы депутатов семи созывов законодательная база сегодня надёжно обеспечивает динамичное развитие республики по всем направлениям. Государственное собрание стало центром выработки взвешенных решений, определяющих настоящее и будущее Башкортостана.
«Благодаря вашей работе, уважаемые депутаты, принимаются законы, которые улучшают жизнь людей, способствуют укреплению экономической и финансовой базы, поддерживают бизнес, развивают социальную сферу, сохраняют нашу богатую историю и многонациональную культуру. Вы активно участвуете в реализации ключевых государственных приоритетов, развитии институтов гражданского общества, укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Поддерживаете инициативы граждан, проводите большую разъяснительную работу среди населения. Проявляете высокую активность в сложных ситуациях, как это было, например, в условиях коронавирусной пандемии. Сегодня вы выполняете важную роль в патриотической работе с молодежью, поддержке участников специальной военной операции. Оказываете большую помощь в формировании гуманитарных конвоев, работаете с ветеранскими организациями. Принимаете законы, поддерживающие участников СВО и их семьи», — подчеркнул Глава республики.
Радий Хабиров отметил, что республика всегда, даже в самые сложные времена, показывала пример слаженной совместной работы парламента и органов исполнительной власти, прямого диалога законодателей с депутатами местных советов, общественными организациями и гражданами.
"За время своей работы Государственное собрание внесло важный вклад в становление новой российской государственности. В течение работы последних двух созывов Государственной Думы парламент республики находится в ряду лидеров по числу внесенных законодательных инициатив и их результативности. Это несомненная заслуга депутатов всех фракций, и я хочу искренне поблагодарить вас за эту работу. В парламенте представлен широкий спектр партий, отражающий общую расстановку политических сил в стране. Несмотря на разность партийных платформ и программ вам удается сохранять единство, достигать согласия по всем вопросам, сообща эффективно работать в интересах жителей республики. Это особенно важно в наше непростое время.
Сегодня мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто стоял у истоков формирования Государственного собрания, кто работал и продолжает работать в его стенах. Ваш труд, преданность делу, ответственность перед избирателями заслуживают глубокого уважения. Пусть и впредь Государственное собрание — Курултай Башкортостана остается символом стабильности, мудрости и поступательного движения вперёд. Пусть и в дальнейшем ваши инициативы приносят пользу людям, а законы, которые вы принимаете, делают нашу республику сильной и процветающей. С юбилеем вас, дорогие друзья! Новых успехов и достижений, здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям", — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкортостана. Председатель Государственного собрания Константин Толкачев стал кавалером ордена Дружбы народов. Ордена, медали и почетные звания также получили ряд депутатов республиканского парламента.