Радий Хабиров поздравил депутатов с 30-летием Госсобрания Башкирии.

"За время своей работы Государственное собрание внесло важный вклад в становление новой российской государственности. В течение работы последних двух созывов Государственной Думы парламент республики находится в ряду лидеров по числу внесенных законодательных инициатив и их результативности. Это несомненная заслуга депутатов всех фракций, и я хочу искренне поблагодарить вас за эту работу. В парламенте представлен широкий спектр партий, отражающий общую расстановку политических сил в стране. Несмотря на разность партийных платформ и программ вам удается сохранять единство, достигать согласия по всем вопросам, сообща эффективно работать в интересах жителей республики. Это особенно важно в наше непростое время.