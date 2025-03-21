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Россию за ночь атаковали 43 беспилотника. Военная операция, день 1122

В течение ночи дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников над четырьмя регионами России, сбиты 43 дрона. НАТО собирается увеличить запасы вооружений в Европе, сообщает Bloomberg. На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, пострадавшей от атаки БПЛА, взорвался резервуар. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сообщает Baza. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:04 Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани существенно сократилась — с десяти до двух тысяч квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. Пожар начался 19 марта после атаки украинских беспилотников.

08:56 В качестве нового условия ресурсной сделки США могут предложить Украине отдать ее атомные электростанции под американский контроль, сообщает британская газета Financial Times.

08:44 Вместо отправки войск на Украину страны из «Коалиции желающих» рассматривают вариант организации там патрулирования воздушного пространства и обеспечения морской безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

08:36 Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов.

08:25 Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на треть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

08:17 Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. Огонь распространился на второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных, им оказали помощь на месте. В тушении участвуют 456 человек и 181 единица техники. Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов.

08:10 В результате атаки беспилотников на Калачевский район Волгоградской области никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения.

08:05 За прошедшую ночь дежурные силы ПВО отбили атаку украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Основной удар пришелся на Волгоградскую область: там были сбиты 34 дрона. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Ростовской областью, четыре — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1122-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.