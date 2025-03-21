Россию за ночь атаковали 43 беспилотника. Военная операция, день 1122

08:17 Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. Огонь распространился на второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных, им оказали помощь на месте. В тушении участвуют 456 человек и 181 единица техники. Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов.