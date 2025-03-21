Вячеслав Федорищев и Роман Новиков обсудили развитие опорной сети региональных автодорог

В 2025 году дорожники планируют завершить на территории Самарской области капитальный ремонт моста через реку Малая Черная на 44-м км трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград и в перспективе приступить к аналогичному виду работ на двух других мостах — через реку Черная на 38-м км и через реку Самара на 24-м км. Также в настоящее время разрабатывается еще один проект на проведение капитального ремонта моста через реку Сок на 1 029-м км трассы М-5 «Урал». На 30 км федеральной дорожной сети в границах области устроят новые слои износа.