Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Крупнейшая компания Малайзии по производству беспилотников заинтересована в запуске в Узбекистане инновационных услуг с использованием дронов, сообщает ИА «Дунё».
Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании «Aerodyne Group» Камарулом Мухамедом.
«Обсуждены возможности компании по предоставлению услуг с использованием дронов в сельском хозяйстве Узбекистана. Малазийская сторона выразила готовность на начальном этапе запустить сервис беспилотников сельскохозяйственного назначения, а в дальнейшем инвестировать в производство современных беспилотников (гибридных моделей), подходящих для условий Узбекистана», — говорится в сообщении.
Камарул Мухамед также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками (спецпилотов).
Для справки: Компания «Aerodyne Group» эффективно применяет инновационный подход и программы искусственного интеллекта для оказания услуг с использованием беспилотников в сферах сельского хозяйства, логистики, безопасности, осмотра линий электропередач, трубопроводов, мостов, дорог, железных дорог и телекоммуникационных вышек, а также в производстве некоторых типов БПЛА. Ее услугами пользуются 45 стран. Компания имеет филиалы в 8 странах и парк из более чем 800 беспилотников различного назначения.