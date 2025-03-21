Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана

Для справки: Компания «Aerodyne Group» эффективно применяет инновационный подход и программы искусственного интеллекта для оказания услуг с использованием беспилотников в сферах сельского хозяйства, логистики, безопасности, осмотра линий электропередач, трубопроводов, мостов, дорог, железных дорог и телекоммуникационных вышек, а также в производстве некоторых типов БПЛА. Ее услугами пользуются 45 стран. Компания имеет филиалы в 8 странах и парк из более чем 800 беспилотников различного назначения.