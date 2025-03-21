Депутат-социалист пригласил PAS на Марш Победы: «вот тогда мы и увидим вашу искренность»

Жаль, до чего дошли эти дебаты. Возможно, нам следовало ограничиться только обсуждением проекта и вынести его на голосование. Надеюсь, что коллеги, инициировавшие эту дискуссию ради самопозиционирования или попытки вернуть в повестку какие-то недавние события, сегодня сделают для себя выводы. От имени всего парламента давайте искренне скажем «Спасибо» тем, кто сохранил нам мир и кто научил нас тому, что мир нужно ценить. Да здравствуют ветераны войны! Да здравствуют те, у кого было то, чего у нас нет, — способность отдать свою жизнь ради будущих поколений. Слава тем, кто освободил Европу от фашизма — самой страшной чумы в истории человечества, идеологии, которая делила людей на «важных» и на тех, кто, по их мнению, не заслуживает жить. Да здравствует Великая Победа!