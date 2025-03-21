Депутат-социалист пригласил PAS на Марш Победы: «вот тогда мы и увидим вашу искренность»

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Решение о выплатах единовременного пособия ветеранам Второй мировой парламент в четверг принял, однако в ходе обсуждения этой инициативы «неожиданно» выяснилось, что представители правящей PAS являются активными борцами с фашизмом, и оппозиция не преминула заострить внимание на таком резком развороте режима в год парламентских выборов.
Приглашение на марш
Напомним, ранее фракция Блока коммунистов и социалистов выступила с инициативой о выделении ветеранам единовременной помощи к 9 Мая в размере 10 тысяч леев (это примерно 530 долларов и почти столько же в евро). Однако в ответной реплике спикер парламента Игорь Гросу, лидер PAS, тогда заявил, что «правительство и так каждый год выделяет ветеранам помощь, и пусть правительство само объявит об этом». Разумеется, правящее большинство инициативу не поддержало.
Однако уже 19 марта все изменилось: мало того, что документ был принят в двух чтениях голосами 77 депутатов, в том числе PAS, так и сумма фактически была утроена. Но депутаты Блока коммунистов и социалистов призвали власти к честности в отношении ветеранов и даты 9 мая.
Владимир Односталко, например, выступая с трибуны законодательного форума на русском языке, напомнил, что еще в 2020 году правительство социалистов утвердило Национальную программу по сохранению памяти жертв Второй мировой войны, но нынешние власти ни разу не продлили её срок. Народный избранник пригласил представителей правящей партии пройти Маршем Победы до мемориала 9 Мая, чтобы увидеть, насколько они искренни в своей «антифашистской борьбе».
2025 год — год выборов. Вы хотите показаться хорошими, честными и искренними. Я надеюсь, что вы это докажете 9 Мая. Мы вас приглашаем выйти вместе с нами на центральную площадь столицы и пройтись к Мемориалу «Вечность», вот тогда мы и увидим вашу искренность.
Односталко напомнил, что на прошлой неделе министр от PAS заявила с трибуны, что лучше бы Красная армия не освобождала Молдову. А теперь эти же депутаты чествуют ветеранов.
«Так когда вы были искренними: тогда или сейчас?!» — задал вопрос депутат-социалист.
Депутат БКС Григорий Новак заявил, что депутаты PAS пытаются сделать себе циничный пиар на теме помощи ветеранам Великой Отечественной. Он также обратился к депутату PAS, который заявил, что «у нас разные марши».
«Я участвую в Марше Победы, а вы — в разноцветном параде. В этом и заключается разница между нами. Вы не можете определиться: либо снимите крестик, либо ведите себя иначе, потому что ваши слова расходятся с делами. Я вам советую заняться реальным делом — сделать что-то для ветеранов, для сохранения их памяти. Найдите забытый памятник неизвестным солдатам, почистите от сорняков — от этого будет больше пользы. Заботьтесь о ветеранах постоянно, ведь они — не чьи-то личные ветераны, а наши общие», — заключил Григорий Новак.
Вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча призвал депутатов правящего большинства просто поблагодарить ветеранов Великой Отечественной.
Жаль, до чего дошли эти дебаты. Возможно, нам следовало ограничиться только обсуждением проекта и вынести его на голосование. Надеюсь, что коллеги, инициировавшие эту дискуссию ради самопозиционирования или попытки вернуть в повестку какие-то недавние события, сегодня сделают для себя выводы. От имени всего парламента давайте искренне скажем «Спасибо» тем, кто сохранил нам мир и кто научил нас тому, что мир нужно ценить. Да здравствуют ветераны войны! Да здравствуют те, у кого было то, чего у нас нет, — способность отдать свою жизнь ради будущих поколений. Слава тем, кто освободил Европу от фашизма — самой страшной чумы в истории человечества, идеологии, которая делила людей на «важных» и на тех, кто, по их мнению, не заслуживает жить. Да здравствует Великая Победа!
Актеры «грязно-желтой постановки»
На лицемерные речи депутатов правящей PAS обратил внимание глава Национального координационного комитета «Победа», один из лидеров поискового движения Молдовы Алексей Петрович. Он жестко высказался по поводу «благих намерений» режима, особенно тех его сторонников, которые, как, например, депутат Наталья Давидович, всячески пытаются стать для PAS «своими».
«Сладкая парочка Давидович-Синкевич стали главными героями этой грязно-жёлтой постановки. Как оказалось, это они радеют за День Победы, ветеранов войны и — внимание — ведут борьбу против фашизма. Более чудовищную ложь я слышал только от сидящей в одном ряду с Давидович депутаткой Марчелой Адам. Когда по предложению PAS хотели отменить День Победы, эта дама заявила, что спрашивать мнения ветеранов нет смысла, потому что настоящих ветеранов уже нет на свете. А кому же вы сейчас средства выделяете, господа хорошие?» — задал вопрос Петрович.
Он также обратил внимание на то, что «антифашисты» из PAS ни разу не участвовали в акциях по благоустройству военных захоронений. Не было их и у Вечного огня.
Ни Давидович, ни Синкевича никто не видел ни с гвоздикой в руках 9 Мая, ни в гостях у ветерана, ни с веником на уборке братской могилы. Они представляют ту деструктивную властную силу, которая намеренно и последовательно стремится переписать нашу историю и унизить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
Напомним, в конце апреля 2024 года Минобороны Молдовы официально отказало Поисковому движению страны в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра, чтобы предать земле останки 15 обнаруженных поисковиками красноармейцев. Поисковики тогда обратились ко всем гражданам Молдовы, имеющим право ношения военной формы, принять участие в церемонии погребения. И общими силами красноармейцы были торжественно преданы земле на воинском захоронении, расположенном в рамках мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм». Уборку на этом мемориальном комплексе, к слову, поисковики и волонтеры, неравнодушные граждане, проводили тогда также своими силами.
В прошлом году «отличилась» и президент Молдовы Майя Санду, она отказалась подписывать положение об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», утвержденной для вручения в рамках Содружества Независимых Государств. В начале марта 2025 года юбилейные медали молдавским ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам гетто, проживающим в молдавской столице вручил в диппредставительстве России в Кишиневе посол Российской Федерации Олег Озеров. Представители посольства, а также комитета «Победа» и в настоящее время вручают эти медали ветеранам, проживающим в различных районах республики. Власти Молдовы в этой акции не участвуют никак.
Тот же Алексей Петрович, вручая очередную медаль 99-летнему ветерану, жителю села Бырново Окницкого района, узнал, что тот зимой пытался греться электрическими обогревателями и получил баснословный счет.
«В феврале 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Буга обогревал свой дом двумя электрокаминами. В доме печное отопление, сил топить печь у пожилого человека нет. (…) Ему пришел счет 4100 леев. Это вся пенсия ветерана, до копейки. Ни на что другое, кроме оплаты потреблённого электричества, денег у него не останется», — рассказал Петрович.
Он выразил надежду, что «радетели из PAS сдержат своё слово и действительно выделят обещанную материальную помощь. Не в знак уважения, как они пытаются слукавить, а чтобы заплатить по счетам и попытаться прожить в тех условиях “хороших времён”, созданных режимом Санду».
Их борьба
Ранее Молдова проголосовала против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Действия Молдовы прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что молдавским властям мешает эта резолюция как раз потому, что она запрещает сносить памятники советским героям, осуждает ксенофобию и запрещает сегрегацию людей по национальному признаку.
В стране каждый год фиксируются многочисленные случаи вандализма в отношении памятников, памятных знаков, захоронений красноармейцев. Правоохранительные органы попросту не ищут вандалов, хотя соответствующие обращения к ним поступают.
Кроме того, в Молдове под маской «чествования героев второй мировой» один за другим открываются кладбища румынских солдат, воевавших на стороне Вермахта.
В опубликованном МИД РФ докладе о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах ведомство также обратило внимание на то, что правящий в Молдове режим копирует действия националистических режимов Украины и стран Прибалтики, «основанных на русофобии и позаимствованном из времен холодной войны пещерном антисоветизме».
Недавно общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Глава Минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
Это стало одним из аргументов в пользу простого вотума недоверия, который фракция БКС вынесла Перчуну всего неделю назад, 13 марта. Однако вотум провалился. Во время дебатов о содержании обеляющего нацистов учебника депутат-коммунист Константин Старыш с трибуны парламента зачитал несколько отрывков из книги Анатолия Когана «Кровавая пена: бессарабский геноцид», где содержатся документальные свидетельства зверских расправ румыно-немецких оккупантов над евреями Бессарабии в ходе Второй мировой войны. Однако и это вызвало фырканье со стороны некоторых депутатов правящего большинства. А Перчун и вовсе обвинил Старыша в подобострастии перед Российской Федерацией и осквернении памяти жертв Холокоста. Под одобрительные аплодисменты «антифашистов» из PAS, в том числе Натальи Давидович.