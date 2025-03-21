В Германии конфисковали танкер Eventin

Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.
«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишет Spiegel.
Как пишет издание, ранее между различными министерствами велись интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером, который направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В конце января судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России. После внесения Eventin в список правительство ФРГ решило конфисковать судно. По информации Spiegel, таким образом в ведомстве канцлера и министерстве иностранных дел надеются «показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море».
Сейчас немецкие власти планируют, как и где безопасно откачать сырую нефть из танкера и что дальше делать с судном. В министерстве финансов, которое отвечает за таможню, отказались от комментариев изданию из-за «текущих таможенных мер и сложившейся ситуации в области политики безопасности».
В конце февраля ЕС расширил списки судов, добавив 74 новых наименования, теперь всего под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля.