В Германии конфисковали танкер Eventin

Как пишет издание, ранее между различными министерствами велись интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером, который направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В конце января судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России. После внесения Eventin в список правительство ФРГ решило конфисковать судно. По информации Spiegel, таким образом в ведомстве канцлера и министерстве иностранных дел надеются «показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море».