Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Президент выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, пожелал здоровья и благополучия строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины. Также он отметил роль молодежи в развитии республики, призвав молодых соотечественников полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины, направлять все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности страны в реальные, практические результаты.