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Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом

В парке «Янги Узбекистон» проходят праздничные торжества, посвященные Наврузу, демонстрирующие богатое культурное наследие страны.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев выступил с приветственным словом на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в парке «Янги Узбекистон».

Глава республики отметил, что Навруз издревле является ярким символом приверженности народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества.

Президент выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, пожелал здоровья и благополучия строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины. Также он отметил роль молодежи в развитии республики, призвав молодых соотечественников полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины, направлять все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности страны в реальные, практические результаты.

Он подчеркнул, что признанный Организацией Объединенных Наций международным праздником, Навруз в настоящее время еще больше сплачивает все страны и народы, в том числе Центральной Азии.

«От имени народа Узбекистана сердечно поздравляю всех жителей нашего обширного региона. Пусть в этом регионе, который превращается в процветающий край дружбы, братства и сотрудничества, всегда царят мир и спокойствие», — сказал Мирзиёев.

Он выразил уверенность, что предстоящая в конце этого месяца в городе Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении добрососедства.

Глава республики пожелал мира, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей стране.