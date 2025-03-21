Путин поздравил Токаева с Наурызом

«Владимир Путин направил теплые поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву», — сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.
Как отмечается, «в поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов».
«Президент просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — говорится в сообщении.