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Путин поздравил Токаева с Наурызом

Астана. 21 марта. КазТАГ — Президент России Владимир Путин поздравил главу государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Наурыз, передает корреспондент агентства.

Источник: Акорда

«Владимир Путин направил теплые поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву», — сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Как отмечается, «в поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов».

«Президент просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — говорится в сообщении.