Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр Попов

Предшественник Ильиной на должности руководителя муниципалитета Сергей Пономарев уволился после скандала с первым заместителем Натальей Анисимовой и возбуждения уголовного дела по превышению должностных полномочий. Глава района уволил первого зама по сокращению, она получила солидную компенсацию, а потом чиновник принял ее обратно. Сумма «золотого парашюта», которую получила чиновница в результате этих манипуляций, составила около 400 тысяч рублей.