Активиста из Колывани не пустили на сессию депутатов

Алексей Астафьев, колыванский активист, известный своими критическими публикациями в адрес местных властей, обратился в прокуратуру Новосибирской области с заявлением о нарушении его гражданских прав. Причиной стало то, что его не допустили на сессию Совета депутатов Колыванского района, пишет «Прецедент».
По словам Астафьева, он заранее уведомил председателя Совета депутатов Ирину Вепреву о своём намерении присутствовать на заседании, однако его фамилии не оказалось в списке зарегистрированных. Активист считает, что введение предварительной регистрации для посещения сессий, действующее с 2021 года, ограничивает его право на участие в общественном контроле за деятельностью власти.
Депутат Виктор Коваленко подтвердил факт недопуска Астафьева на сессию и выразил возмущение произошедшим.
Глава Колыванского района Евгений Артюхов, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что критика со стороны Астафьева и Коваленко носит личный характер. Он также подчеркнул, что регламент о предварительной регистрации был введён Советом депутатов, а не администрацией района.
Председатель Совета депутатов Ирина Вепрева не предоставила комментарии по данному вопросу.
Редакция «Прецедента» направила в прокуратуру запрос с просьбой оценить законность введения предварительной регистрации для посещения сессий. Региональный обком КПРФ, членом которого ранее являлся Астафьев, также отказался от комментариев.