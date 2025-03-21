Активиста из Колывани не пустили на сессию депутатов

По словам Астафьева, он заранее уведомил председателя Совета депутатов Ирину Вепреву о своём намерении присутствовать на заседании, однако его фамилии не оказалось в списке зарегистрированных. Активист считает, что введение предварительной регистрации для посещения сессий, действующее с 2021 года, ограничивает его право на участие в общественном контроле за деятельностью власти.