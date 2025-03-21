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Активиста из Колывани не пустили на сессию депутатов

По словам активиста, он заранее уведомил председателя Совета депутатов о своём намерении присутствовать на заседании.

Источник: Reuters

Алексей Астафьев, колыванский активист, известный своими критическими публикациями в адрес местных властей, обратился в прокуратуру Новосибирской области с заявлением о нарушении его гражданских прав. Причиной стало то, что его не допустили на сессию Совета депутатов Колыванского района, пишет «Прецедент».

По словам Астафьева, он заранее уведомил председателя Совета депутатов Ирину Вепреву о своём намерении присутствовать на заседании, однако его фамилии не оказалось в списке зарегистрированных. Активист считает, что введение предварительной регистрации для посещения сессий, действующее с 2021 года, ограничивает его право на участие в общественном контроле за деятельностью власти.

Депутат Виктор Коваленко подтвердил факт недопуска Астафьева на сессию и выразил возмущение произошедшим.

Глава Колыванского района Евгений Артюхов, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что критика со стороны Астафьева и Коваленко носит личный характер. Он также подчеркнул, что регламент о предварительной регистрации был введён Советом депутатов, а не администрацией района.

Председатель Совета депутатов Ирина Вепрева не предоставила комментарии по данному вопросу.

Редакция «Прецедента» направила в прокуратуру запрос с просьбой оценить законность введения предварительной регистрации для посещения сессий. Региональный обком КПРФ, членом которого ранее являлся Астафьев, также отказался от комментариев.