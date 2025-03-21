Польша проложит вдоль забора на границе с Беларусью асфальтированную дорогу

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Польша планирует в текущем году проложить вдоль металлического заграждения на границе с Беларусью асфальтированную дорогу, сообщил изданию Fakt командующий Пограничной стражи Роберт Баган.
По его словам, одной из проблем забора является возможность изгиба вертикальных пролетов, что облегчает его преодоление.
«Чтобы исправить ситуацию, заграждение было усилено стальными поперечными стержнями на протяжении 186 километров», — сказал Баган.
Он сообщил, что на польско-белорусской границе были установлены дополнительные камеры, а на участке рек Свислочь и Сточанка протяженностью 47 километров усилено электронное заграждение — добавлены новые элементы сигнальной системы. На 172-километровом участке границы по реке Буг планируется возвести дополнительные наблюдательные вышки.
Баган добавил, что на 2025 год запланирована прокладка асфальтированной дороги вдоль барьера с Беларусью. Она заменит техническую грунтовую, которая существует в настоящее время.
Ранее в польском Сейме состоялись слушания о ходе реализации модернизации охраны границы с Беларусью. Замминистра МВД Чеслав Мрочек сообщил, что на рубеже «эффективность остановки мигрантов» находится на уровне более 90%.
Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе этим занялась и Польша. Как полагает официальная Варшава, это позволит решить проблему нелегальных мигрантов. При этом стена была построена и в Беловежской пуще. В Минске неоднократно напоминали, что реликтовый первобытный лес внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а возведенный Польшей забор нарушает его первозданность и мешает миграции животных. Отмечалось, что при его строительстве уничтожались заповедные леса, а развернутая поляками деятельность наносит непоправимый вред заповеднику.