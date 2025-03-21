Польша проложит вдоль забора на границе с Беларусью асфальтированную дорогу

Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе этим занялась и Польша. Как полагает официальная Варшава, это позволит решить проблему нелегальных мигрантов. При этом стена была построена и в Беловежской пуще. В Минске неоднократно напоминали, что реликтовый первобытный лес внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а возведенный Польшей забор нарушает его первозданность и мешает миграции животных. Отмечалось, что при его строительстве уничтожались заповедные леса, а развернутая поляками деятельность наносит непоправимый вред заповеднику.