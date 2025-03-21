ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В настоящее время Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ, подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в ходе встреч с Послом РУз в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
«Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами евразийской “пятерки” в 2024 году вырос в сравнении с 2023 годом на 7,3%, составив 17,5 млрд долларов США. На страны ЕАЭС приходится более четверти всего внешнеторгового оборота Узбекистана», — отметил Сагинтаев.
Стороны отметили деятельность совместной рабочей группы, созданной в рамках Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством республики.
Они также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Узбекистана.
Бакытжан Сагинтаев пригласил делегацию республики принять участие в главном деловом мероприятии ЕАЭС — Евразийском экономическом форуме, который пройдет в июне 2025 года в Минске.