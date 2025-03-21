ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ

«Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами евразийской “пятерки” в 2024 году вырос в сравнении с 2023 годом на 7,3%, составив 17,5 млрд долларов США. На страны ЕАЭС приходится более четверти всего внешнеторгового оборота Узбекистана», — отметил Сагинтаев.