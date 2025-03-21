«Обладаем всем потенциалом». Токаев призвал казахстанцев сплотиться

«Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип “Закон и Порядок”! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства!», — добавил Касым-Жомарт Токаев.