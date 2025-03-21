«Обладаем всем потенциалом». Токаев призвал казахстанцев сплотиться

По словам Президента, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время.
«В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача — адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны», — сказал Президент.
Как отметил Токаев, цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал — это основные направления развития страны.
«Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип “Закон и Порядок”! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства!», — добавил Касым-Жомарт Токаев.
Затем Глава государства посетил праздничный концерт.