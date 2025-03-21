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За пост главы Пермского округа будут бороться два претендента

Окончательное решение будет принято 27 марта на заседании местной Думы.

Источник: Комсомольская правда

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа. Окончательное решение будет принято 27 марта на заседании местной Думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

За пост мэра в финале конкурса будут соперничать Ольга Адрианова, исполняющая обязанности главы округа, и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын.

Ольга Адрианова ранее была первым заместителем главы Перми, а Алексей Полудницын известен своей работой как бывший начальник следственного отдела Добрянки. С зимы 2024 года он возглавляет администрацию района в краевой столице.