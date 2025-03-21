За пост главы Пермского округа будут бороться два претендента

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа. Окончательное решение будет принято 27 марта на заседании местной Думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
За пост мэра в финале конкурса будут соперничать Ольга Адрианова, исполняющая обязанности главы округа, и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын.
Ольга Адрианова ранее была первым заместителем главы Перми, а Алексей Полудницын известен своей работой как бывший начальник следственного отдела Добрянки. С зимы 2024 года он возглавляет администрацию района в краевой столице.