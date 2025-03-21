Defense News: европейские военные чиновники жалуются на трудности в контактах с Пентагоном

В частных беседах чиновники Пентагона говорят своим коллегам по НАТО о том, что США могут вывести часть своих войск из Европы, а также указывают на отсутствие заинтересованности Вашингтона в наращивании европейских усилий по сдерживанию Китая в Тихоокеанском регионе. При этом другие американские военные посылают европейцам противоположные сигналы, из-за чего чиновники оборонных ведомств стран Европы приходят в замешательство. Главным вопросом для них остается то, останутся ли США привержены своим оборонным обязательствам в рамках НАТО.