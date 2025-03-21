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Defense News: европейские военные чиновники жалуются на трудности в контактах с Пентагоном

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Чиновники европейских оборонных ведомств жалуются на то, что за последние два месяца им стало гораздо сложнее организовывать встречи с коллегами из Пентагона, а те немногие беседы, которых им удается добиться, вызывают тревогу и непонимание дальнейшей стратегии Вашингтона. Об этом сообщил портал Defense News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Опрошенные европейские чиновники отмечают, что сейчас затруднены встречи даже с теми американскими коллегами, с которыми у них был налажен длительный личный контакт. При этом самим американским чиновникам приходится согласовывать свои встречи с европейцами со своим руководством, даже если они проходят в неформальной обстановке. По мнению военных специалистов стран ЕС, тон диалога со стороны американцев «значительно похолодел».

В частных беседах чиновники Пентагона говорят своим коллегам по НАТО о том, что США могут вывести часть своих войск из Европы, а также указывают на отсутствие заинтересованности Вашингтона в наращивании европейских усилий по сдерживанию Китая в Тихоокеанском регионе. При этом другие американские военные посылают европейцам противоположные сигналы, из-за чего чиновники оборонных ведомств стран Европы приходят в замешательство. Главным вопросом для них остается то, останутся ли США привержены своим оборонным обязательствам в рамках НАТО.

«Складывается ощущение, что задача [Пентагона] состоит не в том, чтобы поддерживать европейских союзников и НАТО, а в обеспечении вывода [военных] США с минимальным ущербом», — сказал порталу один из европейских чиновников.

Как сообщил 6 марта телеканал NBC News, президент США Дональд Трамп изучает возможность изменения формата участия Соединенных Штатов в НАТО, при котором Вашингтон будет отдавать предпочтение во взаимодействии союзникам, выполняющим нормы по отчислениям в бюджет организации. Помимо этого, по сведениям телеканала, Трамп намерен сделать так, чтобы США отдавали приоритет в проведении совместных учений тем странам, военные расходы которых соответствуют установленному альянсом порогу. Окружение Трампа якобы дало понять Европе, что может сократить присутствие своих войск на континенте.