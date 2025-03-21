Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС — ред.) было плохим решением. Венгры были правы», — сказал Орбан.
По его словам, ситуация с приемом Украины в ЕС «еще не хороша, но улучшается», и со временем все сообщество признает, что вступление Киева означало бы «крах» европейской экономики.
Орбан напомнил, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают.
«Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали», — отметил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.