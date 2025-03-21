Журналист Херш: Трамп хочет снять санкции с России и превратить Крым в курорт

Тогдашний госсекретарь Майк Помпео подчеркивал, что Трамп рассматривает возможность возвращения России в международное сообщество как «неизбежное». По его словам, от РФ могут потребоваться «уступки», однако речи о «возвращении» Крыма Украине не было. Помпео тогда добавил, что Трамп по-прежнему считает незаконным «присоединение Крыма в 2014 году», поэтому Россию отстранили от G7.