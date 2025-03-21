Что известно о планах США по войне с Китаем

Вслед за президентом опровергнуть статью о презентации плана по войне с Китаем в одном из крупнейших американских СМИ поспешил министр обороны Пит Хегсет. В соцсети X он написал, что встреча представителей Пентагона и Маска действительно состоится, но она будет «неформальной», а в ее повестку войдут темы «инноваций, эффективности и разумного производства», а вовсе не сверхсекретный проект о действиях при китайской агрессии.