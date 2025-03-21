Что известно о планах США по войне с Китаем

Секретный план США и реакция Трампа
Официально президент США Дональд Трамп заявляет о своем желании «дружить» с Китаем, но это не мешает Штатам готовиться к войне с КНР. Минобороны США давно разработало план военных действий. Вспомнить об этом мировую общественность заставила публикация в The New York Times 21 марта. Газета со ссылкой на анонимный источник рассказала, что Пентагон предоставит главе Департамента эффективности правительства США Илону Маску презентацию сверхсекретного плана на случай китайской агрессии.
«Пентагон запланировал проведение в пятницу брифинга для Илона Маска о планах американской армии в случае любой возможной войны с Китаем», — цитирует «Интерфакс» сообщение в газете.
Журналисты подчеркнули, что «планы» являются «охраняемыми военными секретами», которыми могут интересоваться разведывательные службы других государств. Источник сообщил изданию, что презентация секретного плана включает примерно 20−30 слайдов, которые описывают, как американское оборонное ведомство будет реагировать, куда и когда конкретно будет наносить удары в случае войны.
Президент США Дональд Трамп сразу же поспешил заявить, что информация о встрече представителей Пентагона с Илоном Маском для презентации сверхсекретного плана действия на случай войны с КНР в The New York Times — это фейк.
Американский лидер назвал публикацию в СМИ враньем. «Эта история абсолютно не соответствует действительности!!! Что за нелепость? Китай даже не будет упомянут или обсуждаться», — приводит «Интерфакс» слова президента в соцсети Truth Social.
Вслед за президентом опровергнуть статью о презентации плана по войне с Китаем в одном из крупнейших американских СМИ поспешил министр обороны Пит Хегсет. В соцсети X он написал, что встреча представителей Пентагона и Маска действительно состоится, но она будет «неформальной», а в ее повестку войдут темы «инноваций, эффективности и разумного производства», а вовсе не сверхсекретный проект о действиях при китайской агрессии.
Подготовка США к войне с Китаем при Байдене
На самом деле подготовка ВС США к военному противостоянию с Китаем — не секрет. В Пентагоне эту информацию не замалчивают. В сентябре 2024 года начальник штаба ВМС США, адмирал Лиза Франкетти опубликовала план по повышению готовности флота к вероятному военному противостоянию с КНР.
Документ ВМФ США с названием «Навигационный план» (NAVPLAN) поставил перед вооруженными силами две цели: обеспечить готовность к возможной войне с Китаем и усилить долгосрочные преимущества ВМС.
Согласно плану, Военно-морской флот Штатов должен за несколько лет добиться устранения задержек в обслуживании, поставить на службу больше роботов, наладить работу новых командных центров и увеличить «количество игроков на поле боя».
Чтобы подчеркнуть актуальность плана, Лиза Франкетти напомнила, что в Китае уже усиливают мощь вооруженных сил — создают армию «мирового класса», повышая боевую готовность по всем направлениям.
В документе также уделялось внимание России. «Несмотря на потери в Черном море, сохраняют боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана». «Раненая и изолированная Россия остается опасной <…> На поле боя [в ходе украинского конфликта] Москва продемонстрировала оперативную выучку, адаптируясь технологически и тактически к украинским инновациям», — цитирует документ РБК.
Газета Financial Times (FT) в сентябре 2024 года рассказала, что к противостоянию с Китаем готовится также спецназ ВМС США Seal Team 6. «Морские котики» проводят тренировки и увеличивают арсенал, писал РБК.
Возможная причина начала войны США и Китая
В войну с Китаем США могут вступить из-за нападения КНР на Тайвань.
Китай и Тайвань разделились в 1949 году в период гражданской войны. Китай не признает суверенитет республики и продвигает модель «одна страна, две системы». В Тайване не признают законность правительства КНР. Хотя США официально придерживаются принципа «одного Китая», Вашингтон является союзником Тайваня.
КНР официально заявляет, что стремится «мирно воссоединиться» со свободолюбивой провинцией, но Вашингтон предполагает, что Пекин решится на силовой способ возвращения тайваньских территорий. В этом случае Штатам придется прийти на помощь Тайваню и вступить в противостояние с китайской армией.
Разведка США предполагает, что вторжение состоится в течение ближайших нескольких лет. В сентябре 2022 года корреспондент CNN Ана Кабрера, со ссылкой на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, сообщила, что американской разведке стало известно о подготовке Китая к захвату Тайваня к 2027 году, пишет РБК.
Основания для такого прогноза у американцев есть. Китайская армия наращивает активность в Тайваньском проливе, оборонное ведомство страны существенно увеличило расходы на вооружение и модернизацию. Только в 2024 году военный бюджет КНР вырос на 7,2% до рекордных $231 млрд.
В марте 2024 года премьер Госсовета страны Ли Цян во время Всекитайского собрания народных представителей в своем выступлении акцентировал внимание, что Пекин будет «тверд в продвижении дела воссоединения Китая», сообщает «Коммерсантъ».
В новогоднем обращении 1 января 2024 года председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что объединение Тайваня с Китаем — историческая необходимость. В октябре 2022 года Си Цзиньпин поставил перед правительством страны задачу — модернизировать НОАК к 2027 году, сделав из нее армию «мирового класса».
В Тайване вероятной датой вторжения армии КНР также называют 2027 год. Об этом говорится в документе, опубликованном 18 марта 2024 года, пишет Bloomberg. В Тайване надеются на помощь США в случае агрессии Китая. На острове проводятся совместные военные учения с американскими военными, отрабатываются ответы на вероятные атаки армии КНР.