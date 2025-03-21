Лукашенко обозначил подходы к развитию регионов, в частности Могилевской области

«Если политически — я могу вас послушать тут, покивать головой, поручить проработать эти вопросы и так далее. А если по-хозяйски, по-человечески, я должен исходить именно из таких позиций: рубль вложил — завтра два верни. Если должен — отдать. Если не отдаешь — какой может быть с кем-то разговор. Это касается всех, это принципиально», — подчеркнул Александр Лукашенко. — Поэтому давайте рассмотрим все ваши вопросы, которые изложили мне в письме. Может быть, у вас еще есть какие-то вопросы. Я готов их рассматривать и оказывать поддержку, если это нужно. Но при этом, если вы будете просить какую-то поддержку, я просил бы вас учитывать то, что для области делается сегодня".