Мэр Омска Шелест и застройщик DOGMA подписали соглашение о создании экопарка

«Договорились с компанией DOGMA, что при создании проекта этот момент будет учтён, и дизайнеры максимально бережно отнесутся к существующим насаждениям. Отрадно, что мы находимся в конструктивном диалоге, тем более, что по итогу будет достигнута общая цель: создание комфортного, современного пространства для жителей нового микрорайона, хотя я уверен: новый экопарк в Ленинском административном округе станет местом притяжения и для остальных горожан», — отметил Сергей Шелест.