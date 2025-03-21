Мэр Омска Шелест и застройщик DOGMA подписали соглашение о создании экопарка

Мэр Омска Сергей Шелест и представитель компании DOGMA подписали соглашение, по которому федеральный застройщик благоустроит экопарк в районе нового жилого квартала «Снегири» в Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.
Компания DOGMA возьмётся за благоустройство территории рощи площадью 10,4 га, расположенной рядом с возводимым жилым комплексом. Проект экопарка будет реализован в рамках соглашения между девелопером и администрацией Омска. Проектирование и подготовка рабочей документации начнутся в 2025 году, а сам экопарк станет важной частью комплексного развития микрорайона и повысит его привлекательность для жителей.
В пятницу, 21 марта, мэр Омска Сергей Шелест и Александр Абрамов, директор территориального управления ЦФО компании DOGMA, подписали официальное соглашение. Согласно документу, проект экопарка будет разработан на территории, ограниченной улицами Архиепископа Сильвестра, Светловской и Сибирским проспектом. В ближайшее время компания проведёт анализ территории, создаст дизайн-проект и подготовит документацию для Архитектурно-градостроительного совета Омска.
«Договорились с компанией DOGMA, что при создании проекта этот момент будет учтён, и дизайнеры максимально бережно отнесутся к существующим насаждениям. Отрадно, что мы находимся в конструктивном диалоге, тем более, что по итогу будет достигнута общая цель: создание комфортного, современного пространства для жителей нового микрорайона, хотя я уверен: новый экопарк в Ленинском административном округе станет местом притяжения и для остальных горожан», — отметил Сергей Шелест.
Проект экопарка включает в себя пешеходные дорожки, уютные зоны отдыха, детские и спортивные площадки в экостиле, а также специальную зону для дрессировки собак. Центральным элементом парка станет фестивальная площадь для культурных и праздничных мероприятий. В проекте предусмотрены современное освещение и меры безопасности для комфортного отдыха горожан.
Александр Абрамов отметил, что экопарк станет важной частью развития нового жилого района «Снегири». Он добавил, что DOGMA использует передовые технологии и лучшие урбанистические практики для создания функционального и эстетичного пространства, заботится о природе и улучшает качество жизни горожан.
«У компании DOGMA большой опыт в озеленении и благоустройстве территорий. Для реализации экопарка мы будем использовать современные технологии, материалы и лучшие урбанистические практики, чтобы сформировать пространство, сочетающее в себе функциональность, эстетику и заботу о природе», — отметил застройщик.